Черные списки дебоширов в поездах и автобусах могут появиться в России

В России могут появиться черные списки дебоширов в поездах и автобусах дальнего следования. Соответствующее предложение направило Общероссийское объединение пассажиров в комитет Госдумы по транспорту и строительству.

По словам заместителя председателя организации Ильи Зотова, речь идет о поездах и автобусах международного и междугороднего сообщения, где для приобретения билета нужен паспорт.

«Такие профилактические меры, прописанные в законе, смогут защитить пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков», - приводит RT слова Зотова.

Зампред Общероссийского объединения пассажиров добавил, что «это позволит людям активнее пользоваться общественным транспортом на больших расстояниях, где будут обеспечены комфорт и безопасность маршрута».

Авторы инициативы считают, что принимать решение о создании черного списка должен перевозчик. Также предлагается вводить ограничительные нормы: например, если до пункта назначения можно доехать лишь одним видом транспорта, то перевозчик не сможет отказать попавшему ранее в черный список нарушителю спокойствия.

Депутаты Госдумы заявили, что, скорее всего, они поддержат инициативу.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин одобрил пакет законов, благодаря которым авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке.