В Татарстане в ДТП погибли четыре человека

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Татарстане, погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

«На автодороге около деревни Чуча в Пестречинском районе сегодня, четвертого января, столкнулись легковые автомобили ВАЗ-2114 и Hyundai Creta. В результате дорожного происшествия погибли четыре человека и четверо пострадали», - сообщили в Министерстве внутренних дел Татарстана.

Уточняется, что водитель иномарки не рассчитал скорость и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с ВАЗ-2114, водитель которого и три его пассажира от травм скончались на месте. Еще один пассажир автомобиля ВАЗ-2114, а также водитель Hyundai Creta и два его пассажира, в том числе несовершеннолетний, доставлены в больницу.