Путин продлил запрет на перевозки товаров с Украины через Россию

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении на полгода запрета на перевозки товаров из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию Российской Федерации.

Речь идет о товарах, включенных в «санкционный» список, а также о товарах, на которые российская сторона ввела таможенные пошлины. Запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с украинской территории на такие товары действовал с 1 января 2016 года до 31 декабря 2017 года.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, президент продлил ограничение до 30 июня текущего года.