В Российском союзе туриндустрии прокомментировали открытие авиасообщения с Каиром

В Российском союзе туриндустрии считают, что открытие Каира для авиасообщения - это позитивный шаг, но не стоит ждать массового наплыва туда туристов.

«Каир – совершенно не то направление, которое ждет туристический рынок. И турбизнес, и туристы ждут морских курортов. А Каир – это не море, и речь идет о регулярных рейсах. Никто чартеры в Каир ставить не будет, туда нет спроса, и, может быть, единичное количество туристов захотят поехать в Каир посмотреть пирамиды, на экскурсии и так далее. Из Каира до морских курортов наземным трансфером 5-7 часов с не очень приятным египетским трафиком, либо самолетом», - прокомментировала корреспонденту «Звезды» подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Она отметила, что «указом президента Путина в 2015 году было рекомендовано туроператорам воздерживаться от реализации турпродукта, предусматривающего воздушные перевозки с территории России на территорию Египта».

«Сейчас туда добавлено "кроме Каира", и поэтому не очень понятно, можно ли только в Каир возить туристов, а спроса туда не будет, либо можно через Каир предлагать туры на морские курорты, что тоже не очень означает какой-то спрос. Поэтому мы ждем открытия морских курортов. Будем надеяться, что это начало», - резюмировала пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром.