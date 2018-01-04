Сотрудникам Белого дома запретили использовать личные мобильные телефоны

Белый дом запретил всем без исключения сотрудникам использовать личные мобильные телефоны во время работы в Западном крыле, где располагается администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

«Безопасность и неприкосновенность технологических систем Белого дома являются приоритетом администрации Трампа, поэтому, начиная со следующей недели, в Западном крыле более не разрешается использовать личные устройства - ни гостям, ни персоналу», - приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Однако отмечается, что сотрудники смогут продолжить работу на служебных устройствах. Многие из них обеспокоены тем, что теперь с ними в случае необходимости не смогут связаться родственники.