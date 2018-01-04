Латвия уравняла в статусе солдат СССР и Третьего рейха

Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны военнослужащим Красной Армии и вооруженных сил нацистской Германии.

Документ опубликован сегодня, четвертого января, в Latvijas Vēstnesis.

Уточняется, что закон «О статусе участника Второй мировой войны» вступает в силу первого февраля 2018 года. Его действие распространяется только на граждан Латвии. Статус могут получить люди, которые по состоянию на 17 июня 1940 года были латвийскими гражданами или легально приехали на постоянное место жительства.

В документе указывается, что Рига не несет юридической ответственности за деятельность «оккупационных властей», и страна не принимала участия в военных действиях как «оккупированное государство».

Ранее сейм Латвии принял законопроект, согласно которому участником Второй мировой войны официальная Рига будет считать тех, кто с 1940-го по 1945-й годы сражались в регулярных частях как против СССР, так и против нацистской Германии.