Руслана назвала украинцев потомками шумеров

Украинская певица Руслана, известная победой в конкурсе Евровидение-2004, дала свою оценку уровню древности украинской цивилизации. По мнению артистки, украинцы ведут свой род в том числе от шумеров – народа, жившего во втором тысячелетии до нашего века в долине Тигра и Евфрата. Об этом сообщает «112 Украина».

Кроме шумеров, в числе народов и цивилизаций, от которых украинцы «берут свои корни», числятся скифы, сарматы и Трипольская культура. Все это дает украинцам право соревноваться по древности с Египтом, уверена певица.

«Мы страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичная, гораздо экзотичнее. Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию. А мы пользуемся референсами, которые нам навязала в свое время СССР», - заявила Руслана.

Ранее сообщалось, что певица призвала украинцев «снять с себя шаровары» и приравняла «украинизацию» к «русификации». С точки зрения певицы, жители Украины нуждаются в новом образе.