Трамп распустил Комиссию по расследованию нарушений на выборах в США

Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому деятельность Комиссии по расследованию нарушений на выборах останавливается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как отметил американский лидер, Комиссия была распущена, для того чтобы избежать «бесконечного» количества судебных исков и тяжб, связанных со случаями мошенничества во время выборов федерального уровня, так как расходы на все эти действия легли бы на плечи американских налогоплательщиков.

«Многие штаты отказались предоставить комиссии по расследованию нарушений на выборах в США базовую информацию по соответствующим запросам. Вместо того чтобы вступать в бесконечные судебные распри за счет средств налогоплательщиков, сегодня я подписал исполнительный указ о роспуске комиссии», - говорится в заявлении американского президента.

Комиссия по расследованию нарушений и фальсификаций на выборах федерального уровня в США была сформирование в мае прошлого года. По признанию Трампа, в ходе своей деятельности комиссия выявила серьезные нарушения, однако нынешним указом ее функции возлагаются на Министерство внутренней безопасности США.