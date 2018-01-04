Под Красноярском полыхает пассажирский автобус: видео

В городе Железногорск Красноярского края загорелся пассажирский автобус, об этом сообщает издание «АиФ Красноярск». Видеозапись с места события выложена очевидцем в социальных сетях.

По данным издания, возгорание произошло на территории закрытого административно-территориального объединения Железногорск рядом с домом 75 по улице Ленина. В этом месте города располагается конечная остановка для нескольких автобусных маршрутов и станция отдыха для водителей.

На приведенной видеозаписи, сделанной очевидцем, запечатлены первые минуты после возгорания транспортного средства. Как отмечается в материале, судя по окраске автобуса, транспорт принадлежит муниципальному перевозчику. Официальная информация о причинах возгорания уточняется.