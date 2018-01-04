СМИ: баллистическая ракета КНДР упала на город

В результате неудачных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-12» пострадал один из городов КНДР. По данным издания Diplomat, инцидент в Северной Корее произошел еще в апреле 2017 года.

По данным СМИ, ракета упала на северокорейский город Точкхон, население которого превышает 230 тысяч человек. «Хвасон-12» якобы попал в промышленную зону города, однако все равно нанес значительный ущерб.

EXCLUSIVE: When a North Korean Missile Accidentally Hit a North Korean City https://t.co/zjOXkfwruS pic.twitter.com/9Zsvj515ug — The Diplomat (@Diplomat_APAC) 3 января 2018 г.

Отмечается, что ракета успела преодолеть около семидесяти километров после пуска, то есть упала практически сразу, не успев израсходовать топливо. В связи с большим количества топлива прогремел мощный взрыв, уточняется в материале. О погибших и пострадавших в результате неудачных испытаний МБР издание не сообщает.