США при Трампе приняли рекордно низкое количество беженцев со времени терактов 11 сентября

Соединенные Штаты Америки при правлении Дональда Трампа приняли рекордное низкое число беженцев с 2002 года, об этом сообщает USA Today со ссылкой на статистику Государственного департамента США.

Со дня инаугурации нынешнего президента Дональда Трампа его администрация позволила въезд только 29022 беженцам. Как отмечается в материале, это число стало самым низким со времен 2002 года, когда из-за терактов 11 сентября 2001 года действовали очень серьезные ограничения для мигрантов, но даже тогда США приняли 29486 беженцев.

Дональд Трамп со времен предвыборной гонки недвусмысленно позиционировал себя как противника нелегальной миграции. После избрания Трамп не отступил от своей инициативы, его администрацией был подготовлен указ, запрещающий въезд граждан шести преимущественно исламских стран.

Ранее президент США негативно высказался об известной во всеми мире визовой лотерее Green Card и призвал отменить ее. По мнению Трампа, этот миграционный инструмент позволяет мигрировать в США «худшим представителям» других стран.