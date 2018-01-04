Британский чиновник потребовал убрать бездомных с улиц перед свадьбой принца Гарри

Руководитель совета королевского округа Виндзор и Майденхед Саймон Дадли потребовал от полиции очистить улицы от бездомных в преддверии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится в мае этого года, об этом сообщает BBC.

По словам Дадли, попрошайничество и другая активность бездомных создают на улицах «агрессивную атмосферу» и могут оттолкнуть туристов и жителей Великобритании, которые съедутся на торжественные мероприятия, посвященные свадьбе принца.

Британский чиновник добавил, что бездомные, помимо прочего, создают угрозу безопасности, и рассказал об одной из их схем. По словам Дадли, бездомные патрулируют местность рядом с точками снятия наличных денег. Однако в полиции отметили, что не получали отчетов о подобных событиях.

Слова чиновника уже вызвали критику со стороны правозащитников. В частности, Дадли упрекают за пренебрежение судьбой людей, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах, и назвали «отвратительным» тот факт, что он прикрывается свадьбой принца, чтобы решить проблемы собственного округа.