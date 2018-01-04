В Палестине прокомментировали слова Трампа об отказе в финансовой помощи

Палестина не намерена идти на поводу шантажа американского президента Дональда Трампа, об этом заявил пресс-секретарь лидера Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейн.

Как передает AFP, такую реакцию палестинского руководства вызвало намерение Трампа прекратить помогать Палестине финансово. В данный момент помощь от США этой стране составляет около 300 миллионов долларов в год, как сообщают СМИ. Американский президент удивился, что за сотни миллионов долларов США «не получает даже уважения».

«Иерусалим - это вечная столица государства Палестина, и он не продается за золото или миллиарды», - заявил пресс-секретарь Махмуда Аббаса.

Новый виток напряженности в регионе начался, после того как 6 декабря Дональд Трамп в одностороннем порядке признал Иерусалим столицей Израиля. Это решение вызвало массовые протесты среди палестинских арабов. Первого января стало известно, что Палестина отозвала своего посла из США.