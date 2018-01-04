Климкин пообещал наказать Volkswagen и Adidas за работу в Крыму

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил западным компаниями, которые работают на территории российского Крыма. Угрозу глава украинской дипломатии озвучил во время совместного брифинга со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем.

По словам украинского дипломата, его страна намерена «достать» ряд западных международных компаний, в том числе Adidas и Volkswagen. Каким образом Украина собралась это сделать, Климкин не уточнил, однако сказал, что будут использоваться политические и юридические методы.

«И сейчас есть компании, которые позволяют своим ритейлерам - таким как Volkswagen или Adidas - Крым причислять к территории России. Мы их достанем и достанем не только политическими, но и юридическими методами», - цитирует ТАСС украинского министра.

Ранее Климкин прояснил позицию Киева относительно вооружения из США, которое Украина намерена использовать в зоне конфликта в Донбассе. По словам министра, страна якобы будет использовать американское оружие только в случае провокации, но не для эскалации конфликта.