Движение после страшного ДТП c 10 погибшими в ХМАО восстановлено

Дорожные службы сумели восстановить движение после дорожно-транспортного происшествия в ХМАО на трассе Ханты-Мансийск - Нягань, унесшего жизни десяти человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Движение на автодороге восстановлено», — сообщили в местной чрезвычайной службе.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова отдала распоряжение оказать помощь родственникам людей, погибших в автокатастрофе. Кроме того, глава региона поручила оказать содействие в следственных мероприятиях.

Десять человек, в том числе четыре ребенка, погибли в результате крупного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Столкновение двух автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошло на 158-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск – Нягань. Обстоятельства ДТП выясняются.