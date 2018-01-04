Инвесторы из Китая заинтересовались проектами на озере Байкал

Китайские инвесторы проявляют повышенный интерес к проектам в сфере туризма на Байкале. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Для развития туристического предпринимательства на льготных условиях в Иркутской области создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" сроком до 1 марта 2055 года», — цитирует РИА Новости Левченко.

Байкал — одно из величайших озер планеты, самое глубокое (1637 метра), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. Озеро обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тысячи кубических километров — более 20% мировых запасов).