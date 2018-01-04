Российские ученые будут лечить рак электронной пушкой

Ученые из Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН разработали электронную пушку для лечения онкологических заболеваний.

Как сообщает «Российская газета», в 2017 году эффективность метода проверяли на животных. При этом смотрели, как влияет на действие терапевтических доз излучения добавление в кровь животных, с одной стороны, наночастиц, а с другой - кислорода.

Отмечается, что сейчас ученые работают над созданием пучка определенной частоты, что позволяло бы уничтожать раковые клетки с минимальным вредом для организма.