Глава МИД Германии считает, что участие российских офицеров в СЦКК необходимо

По мнению главы МИД Германии, необходимо убедить Россию вернуть своих офицеров в СЦКК на востоке Украины.

«Важно убедить российское правительство, чтобы Россия вновь принимала участие в СЦКК. Мы хотим, чтобы Россия продолжила работу в этой миссии», - приводит слова министра Strana.ua.

При этом он отметил, что равноценной замены российским офицерам в СЦКК нет.

«Замена российских офицеров в этой миссии не принесет преимущества, поскольку целью СЦКК является прямая связь между Украиной и Россией», - подчеркнул Габриэль.

Россия приняла решение вывести офицеров СЦКК 19 декабря 2017 года после ряда провокаций с украинской стороны.