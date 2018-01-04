СМИ: Россия может одеть астронавтов NASA в российские скафандры

Российские скафандры «Орлан» могут быть использованы астронавтами NASA во время выходов в открытый космос на окололунной станции Deep Space Gateway.

Скафандры могут быть поставлены вместе со шлюзовым модулем окололунной станции.

Гендиректор, главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда», выпускающего скафандры, заявил, что помимо использования российских и американских изделий, можно пойти и по пути создания единого международного скафандра.

«Впереди у нас целое десятилетие, а хороший скафандр с нуля можно сделать в течение пяти лет. Времени выбрать решение предостаточно. А можно пойти другим путем: взять лучшие наработки со всего мира и изготовить международный универсальный скафандр», - приводит слова Позднякова газета «Известия».

В настоящее время на МКС используется два типа скафандров – российские «Орланы» и американские EMU. В США ведутся разработки скафандра MACES, который будет использоваться для полета к Луне. Скафандр MACES создан на основе использовавшихся для полетов «Шаттлов» скафандров ACES.