Иванка Трамп хочет стать президентом США

Дочь лидера США Дональда Трампа Иванка хотела бы стать первой женщиной-президентом. Об этом говорится в выдержках из книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», опубликованных журналом New York Magazine.

В книге сообщается, что Иванка и ее муж, советник Трампа Джаред Кушнер, согласились стать частью президентской администрации в надежде, что однажды это поможет Иванке стать президентом.

«Между собой пара договорилась: если в будущем появится возможность, она будет баллотироваться в президенты», — цитирует издание отрывок из книги.

Книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» появится в общем доступе с девятого января.