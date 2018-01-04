Трамп заявил, что его экс-советник и главный стратег Бэннон лишился рассудка
Кроме того, по словам Трампа, Стивен Бэннон имеет крайне незначительное отношение к его победе на выборах в 2016 году.
Фото: MediaPunch face to face / Globallookrpess
Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший главный стратег Стивен Бэннон лишился рассудка. Заявление Тампа цитировала его пресс-секретарь Сара Сандерс.
«Стив Бэннон не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моему президентству. Когда он был уволен, он не только лишился работы, но и потерял рассудок», - заявил Трамп.
Также Трамп отметил, что в Белом доме Бэннон занимался тем, что сливал ложную информацию журналистам, чтобы показать себя более значимой фигурой, чем он был.