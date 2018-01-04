В России за организацию финансовых пирамид предлагают наказывать десятью годами тюрьмы

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров предложил Центробанку и Минфину ужесточить наказание за организацию финансовых пирамид. На данный момент Уголовный кодекс за организацию финансовых пирамид может наказать тюремным сроком до шести лет.

В Центробанке подчеркнули, что в последние годы число финансовых пирамид пошло на убыль. В 2015 году регулятор обнаружил 200 пирамид, в 2016-м – 180, в 2017-м – 130, сообщает газета «Известия».

В Фонде по защите прав вкладчиков и акционеров также предложили обязать компании, привлекающие средства граждан, обеспечивать обязательства по доходности вложений, принятые при заключении договора на обслуживание. Все компании, которые не выполняют данное условия, будут автоматически признаваться финансовыми пирамидами.