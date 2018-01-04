Глава МИД Германии выступил за ввод вооруженных миротворцев в Донбасс

Германия и Франция будут работать с целью введения оснащенной оружием «реальной миротворческой миссии» в Донбасс. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, в Донбасс необходимо ввести миротворцев ООН, но «обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины».

«Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница», - приводит РИА Новости слова Габриэля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но только для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.