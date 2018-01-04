Американские СМИ не видят причин для начала войны США с КНДР

Колумнист американской газеты Huffington Post Питер ван Бюрен уверен, что войны между Северной Кореей и США не будет.

Несмотря на то, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан оценивает вероятность войны в 25%, а Совет по международным отношениям – во все 50%, войны между странами с применением ядерного оружия не будет.

По мнению журналиста, напасть первыми означало бы для КНДР конец существования страны и нации, которая с середины ХХ века выживала в тяжелейших условиях конфликтов и санкций.

«Северная Корея не будет использовать свое ядерное оружие, если мы первыми не используем свое. Нет никаких оснований для того, чтобы КНДР обрекла бы себя на погибель, решив применить ядерное оружие против США. Северная Корея – не та страна, которая начнет войну первой», - утверждает он.

Ван Бюрен отмечает, что Вашингтон может развязать войну на Корейском полуострове только одним способом – вынудить Север применить оружие в наступательных целях против Юга. И только в этом случае применение силы со стороны США будет оправдано, но в рамках действий США по «самообороне» погибнут миллионы корейцев, а, возможно, сотни тысяч японцев и жителей Гуама.

При этом автор отмечает, что для США нанести удар первыми означало бы проиграть. Провоцирование конфликта вблизи своих границ вынудило бы вступить в войну Китай, а в случае применения ядерного оружия радиоактивное облако непременно накроет Южную Корею и Японию.

«Разрушения неизбежны, но переживет ли ядерную войну мировая экономическая система, останутся ли Южная Корея и Япония американскими союзниками, если запылают Сеул и Токио? Будет ли Китай по-прежнему спокойно хранить американские государственные долговые бумаги, и не устроит ли он специально кризис на Уолл-Стрит?», - вопрошает он.

По мнению ван Бюрена, «идеальной» ситуации для удара по КНДР не существует, поэтому военных действий не будет ни в ближайшие месяцы, ни в ближайшие годы.