Белый дом опасается по поводу психического здоровья Ким Чен Ына

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, американцы должны быть обеспокоены психическим здоровьем северокорейского лидера Ким Чен Ына. Также она отметила, что президент США Дональд Трамп не собирается «трусить и быть слабым» перед угрозой, которую представляет лидер КНДР. Об этом сообщает ABC.

Asked if Pres. Trump's tweet that he had a bigger "nuclear button" than Kim Jong Un was taunting him, Press Sec. Sanders says "I think it's just a fact."She added that the president "is very well aware" there's no physical nuclear button: https://t.co/kVas3KcdHj pic.twitter.com/vdqmQN1ItT