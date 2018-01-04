СМИ: в Китае набирает популярность «брачный туризм» в Россию

Китайское издание Ifeng («Феникс») рассказало о завидных российских невестах для китайских женихов. Брачные туры по России стали весьма популярны в кругах состоятельных китайцев.

Руководительница одного из брачных агентств неподалеку от китайской границы рассказала, что в прошлом году из шести китайских женихов свою пару нашли пятеро.

По ее словам, китайцы в поисках пары отправляются в Россию потому, что в странах сложились определенные демографические трудности. Если в Китае больше мужчин, чем женщин, то в России ситуация обратная – женщин больше, чем мужчин.

Уже в ближайшее время руководитель агентства ждет еще пятерых китайцев, которым будут искать невест в Хабаровске.