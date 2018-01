Пользователи соцсетей высмеяли платье Меланьи Трамп

Пользователи социальных сетей высмеяли неудачный наряд жены президента США Меланьи Трамп, в котором она появилась на новогодней вечеринке в Мар-а-Лаго. Супруга американского лидера пришла на мероприятие в блестящем розовом платье, которое было расшито цветами.

В соцсетях раскритиковали наряд первой леди — кому-то не понравился его цвет, кто-то был не доволен странной формой платья, а некоторые и вовсе предложили дизайнеру вернуть Меланье Трамп деньги.

Erdem dress retailed for $5,500 at luxury retailer Browns.Who wore it best?1) The Bunny Rabbit2) The Shower Curtain3) Danai Gurira4) Melania Trump pic.twitter.com/PyiWsCiiBv