Пользователи соцсетей высмеяли платье Меланьи Трамп

Пользователи социальных сетей высмеяли неудачный наряд жены президента США Меланьи Трамп, в котором она появилась на новогодней вечеринке в Мар-а-Лаго. Супруга американского лидера пришла на мероприятие в блестящем розовом платье, которое было расшито цветами.

В соцсетях раскритиковали наряд первой леди — кому-то не понравился его цвет, кто-то был не доволен странной формой платья, а некоторые и вовсе предложили дизайнеру вернуть Меланье Трамп деньги.

«На ком оно смотрится лучше всего? 1) На пасхальном кролике 2) В качестве занавески для душа 3) На Данай Гурира 4) На Меланье Трамп», — написала @OFDHILLARY2016 в Twitter.

Erdem dress retailed for $5,500 at luxury retailer Browns.Who wore it best?1) The Bunny Rabbit2) The Shower Curtain3) Danai Gurira4) Melania Trump pic.twitter.com/PyiWsCiiBv — #HillarySupporter #Resist (@OFDHILLARY2016) 3 января 2018 г.

Чаще всего пользователи Интернета сравнивали платье Меланьи Трамп с занавеской, покрывалом для кровати и скатертью.

«Ахах, вы видели платье, которое Меланья надела на Новый год? Ткань выглядит так, будто оно было сделано из скатерти, купленной в одном из китайских магазинов…для нуворишей», — написала @CorbeilFran.

Ранее сообщалось, что первая леди США Меланья Трамп распорядилась спилить старейшее дерево на лужайке Белого дома после рекомендации специалистов Национального дендрария страны.