Махать им не буду: премьер Бранденбурга отказался приветствовать американские танки

Граждане бывшей ГДР встречают военных из США, которые прибывают дислоцироваться, с большой антипатией.

Так, премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке отказался приветствовать американские войска, передает Potsdamer.

Он заявил, что не собирается залезать на танк Abrams M1, когда военнослужащие из США прибудут в Бранденбург. Он также не захотел приветствовать американских солдат, отметив, что не будет махать им рукой, стоя на улице.

По его мнению, «снующие туда-сюда танки» не принесут Германии пользы в долгосрочной перспективе.

Войдке добавил, что надо продолжать диалог с Российской Федерацией.