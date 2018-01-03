Ничего страшного на Хмельницкой АЭС не произошло: эксперт
По словам физика-ядерщика Андрея Ожаровского, остановка энергоблока - это один из штатных процессов.
Фото: xaec.org.ua
Второй блок Хмельницкой атомной электростанции отключен от энергосети не по причине аварии, а с целью безопасности. Такое заявление в беседе с корреспондентом «Звезды» сделал физик-ядерщик Андрей Ожаровский.
«Судя по всему, ничего страшного на Хмельницкой АЭС в этот раз не произошло. И остановка энергоблока - это один из штатных процессов, если все проходит по плану, как наверное произошло в этот раз», - рассказал эксперт.
Ранее сообщалось, что на Украине произошел сбой на Хмельницкой АЭС.