Ничего страшного на Хмельницкой АЭС не произошло: эксперт

Второй блок Хмельницкой атомной электростанции отключен от энергосети не по причине аварии, а с целью безопасности. Такое заявление в беседе с корреспондентом «Звезды» сделал физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

«Судя по всему, ничего страшного на Хмельницкой АЭС в этот раз не произошло. И остановка энергоблока - это один из штатных процессов, если все проходит по плану, как наверное произошло в этот раз», - рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что на Украине произошел сбой на Хмельницкой АЭС.