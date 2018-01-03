Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах крупного ДТП в ХМАО

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин отдал поручение разобраться в обстоятельствах аварии в ХМАО-Югре, жертвами которой стали десять человек.

«Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и в случае наличия оснований ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство для дальнейшего расследования», — приводит сайт СК РФ слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

В сообщении также говорится, что председатель Следственного комитета России поручил главе СУ СК по региону организовать выезд следователей и криминалистов на место ДТП.

Ранее сообщалось, что десять человек, в том числе четыре ребенка, погибли в результате крупного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.