Бойцы украинской Нацгвардии разгромили военно-морской лицей под Одессой

Руководство Измаильского военно-морского лицея, расположенного в Одесской области, не хочет продлевать украинской Национальной гвардии аренду здания на улице Нахимова.

Как сообщает сайт «Думская», договор аренды помещений, которые закреплены за лицеем, истек 1 января этого года. И.о. директора учебного заведения Наталья Стогниенко отказалась от продления договора в связи с тем, что Нацгвардия нарушила его условия.

В частности, по словам Стогниенко, солдаты и офицеры повредили имущество лицея. Из кабинетов информатики исчезла оргтехника, а в здании были испорчены мебель, двери и электрическое оборудование.

В материале также сообщается, что после того, как руководитель лицея рассказала о сложившейся ситуации, в ее адрес посыпались устные угрозы, что вынудило женщину пожаловаться вышестоящему начальству и обратиться за помощью в правоохранительные органы. В ответ на обращение в полицию, Стогниенко заявили, что поскольку речь идет о Нацгвардии, то этим вопросом правоохранители заниматься не будут.

В результате Департамент образования Одесской области и руководство оперативно-территориального объединения Нацгвардии достигли устной договоренности о компенсации поврежденного и пропавшего имущества, однако это не было выполнено.