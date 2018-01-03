Украинец открыл стрельбу из пулемета на детской площадке

Как сообщает «Informator.zp.ua», в Запорожье на одной из детских площадок вместо фейерверков раздались пулеметные очереди. К счастью, очевидцы столь странного и опасного зрелища сразу вызвали полицейских, которые задержали стрелка.

Свои действия не совсем адекватный украинец объяснил тем, что хотел «развлечь» детишек. Ручной пулемет системы Дегтярева у него изъяли, и выяснили, что патроны оказались холостыми.

В данный момент полиция выясняет, откуда 40-летний мужчина взял пулемет.