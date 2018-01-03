Киевляне высмеяли Кличко, который забыл украинский язык

Мэр Киева Виталий Кличко в своем выступлении на Софийской площади в Киеве в канун Нового года выдал очередную смешную фразу.

Кличко на украинском языке с трудом рассказал жителям столицы Украины про километры гирлянд, которыми украсили столицу. Он, в частности, употребил словосочетание «зіркове нібо». Видео опубликовано в социальной сети Facebook.

После того как собравшиеся на площади начали смеяться, из окружения мэра киевской столицы кто-то подсказал, что правильно говорить «зіркове небо». Однако жители киевской столицы продолжили смеяться, не дав Кличко закончить фразу.

Пользователи социальных сетей отметили, что и такой вариант не совсем корректен и правильнее было бы сказать «зоряне небо», что значит «звездное небо».