В Копенгагене украли самую дорогую в мире бутылку русской водки: видео

В Копенгагене из бара «Кафе 33» похитили бутылку водки стоимостью 1,3 миллиона долларов. По словам владельца заведения - водочного коллекционера Бриана Ингберга, вор находился внутри помещения всего три минуты.

Ингберг считает, что злоумышленник точно знал, за чем шел – за сделанной из золота и серебра шестикилограммовой бутылкой водки «Руссо-Балт», считающейся самой дорогой в мире.

«Эта бутылка была жемчужиной моей коллекции», — сказал хозяин бара.

При этом Бриан Ингберг добавил, что он находится в отчаянии. По его словам, «из 1200 моих бутылок водки эта была совершенно особенной».

В преступлении ограбленный датчанин подозревает своего бывшего сотрудника. По мнению хозяина бара, его экс-работник мог изготовить дубликаты ключей от бара и сейфа с драгоценным экспонатом.

Ингберг также рассказал, что дорогую бутылку водки он шесть месяцев назад взял напрокат у латвийской компании Dartz Motorz, занимающейся производством бронированных автомобилей и позиционирующей себя как продолжательница традиций известной дореволюционной марки автомобиля «Руссо-Балт».

Основатель Dartz Motorz Леонард Янкелович на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал запись Ингберга, где тот просит помощи у всех, кто может что-либо знать о судьбе бутылки.

Отметим, что грабитель был запечатлен камерами наблюдения, расположенными в магазине. В настоящий момент полиция ведет розыск преступника.