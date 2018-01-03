Женщина-кассир смогла отбить АЗС от грабителей врукопашную: видео

Видеозапись налета на автозаправочную станцию появилась в Youtube . В описании к видеозаписи сообщается, что нападение на АЗС произошло в Северо-Казахстанской области за несколько часов до наступления Нового года.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин врываются в помещение заправки, и один из налетчиков начинает жестоко избивать кассиршу кулаками. Однако женщина оказалась не из робких и дала достойный отпор бандиту. К счастью, на помощь к ней подоспел охранник, который сумел окончательно «подавить» атаку грабителей.

Сообщается, что в данный момент полиция ищет ретировавшихся бандитов.