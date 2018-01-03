Мы слышим львиный рык, и это страшно - жители деревни в Подмосковье, где пантера загрызла мужчину

По словам жителей деревни Обновленный Труд, расположенной Истринском районе Московской области, они не знают хозяев питомца, где проживают тигр, лев и пантера, однако постоянно слышат из-за высокого заборы их рык.

Как сообщает «360», клетки, где проживают звери, основательные, а забор на участке — высокий. Наверху расположены провода под напряжением. В материале отмечается, что такая защита находится с внутренней стороны забора, чтобы удержать того, кто захочет перебраться изнутри.

В беседе с корреспондентом телеканала один из соседей рассказал, что в зверинце живут хищники, которых списали из цирка. По его словам, хозяева выкупили их и теперь ухаживают за зверями.

«Насколько мы знаем, этот человек брал больных цирковых животных и выхаживал на свои деньги. Условия содержания животных были хорошие, и территория обнесена высоким забором», — рассказал мужчина, чье имя не называется.

Другие же соседи настроены менее дружелюбно, поскольку по ночам они слышат рычание животных, в связи с чем им уже приходилось писать коллективную жалобу.

«Мы только слышим львиный рык, а кто живет — не знаем. Очень страшно. Наши соседи жаловались — бесполезно. Это было коллективное письмо, мы его подписывали», - заявил один из собеседников.

Он также отметил, что «сосед, который жаловался, сказал, что его ресурсов недостаточно, чтобы с этим справиться».

Как рассказала телеканалу Людмила Теслюк, живущая рядом с честным зверинцем, «ничего хорошего (в соседстве – ред.)».

«Сейчас лев молчит. Обычно периодически раздается громкий рык. Беспокоит даже не этот рык — в конце концов, даже собаки лают, ко всему можно привыкнуть — а мысль о том, что человеческий фактор, какие бы хорошие клетки и какой бы высокий забор не был, он остается и будет», - пожаловалась женщина

Обеспокоенная соседка подчеркнула, что «вчерашнее событие этому является ярким подтверждением». По ее словам, она всегда опасалась, что «если кто-нибудь забудет закрыть клетку», то зверь вырвется.

«Дикий зверь есть дикий зверь, тем более пантера, для которой забор не препятствие: она по деревьям лазает и хорошо прыгает», - добавила Теслюк.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в частном домашнем зверинце пантера напала на мужчину, который ухаживал за животными. От полученных травм мужчина скончался на месте. Животное после случившегося сбежало.

По факту произошедшего Следственный комитет России по Московской области начал проверку. Правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.