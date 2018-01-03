Путин провел телефонные переговоры с премьером Индии

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава индийского правительства Нарендра Моди обсудили по телефону двусторонние отношения и международные вопросы.

«Российский и индийский лидеры обменялись поздравлениями с Новым годом. Обсуждено развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», - говорится на сайте Кремля.

Разговор, состоявшийся по инициативе индийской стороны, завершился тем, что стороны договорились о продолжении контактов на высшем уровне.