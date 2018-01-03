Фотограф Обамы показал, как выглядит красная кнопка на столе президента США

В ответ на заявление Дональда Трампа о том, что его ядерная кнопка превосходит в мощности и размерах ту, которой обладает Ким Чен Ын, экс-сотрудник пресс-службы президента США выложил фотографию, снятую в Овальном кабинете.

Пит Соуза, работавший ранее фотографом у бывшего американского лидера Барака Обамы, после слов Трампа решил показать, как выглядит «большая ядерная кнопка».

На своей странице в социальной сети Instagram, Соуза вначале показал, как внешне выглядит «ядерный чемоданчик». Снимок он сопроводил комментарием «Бог хранит нас». На фотографии запечатлена сумка с аппаратурой, которую заносят на борт самолета.

God help us. Публикация от Pete Souza (@petesouza) Янв 2, 2018 at 7:56 PST

Затем фотограф продемонстрировал, как выглядит угол стола в кабинете американского президента. На фото видна небольшая красная кнопка и табличка, на которой написано «Трудные решения непросты». В своем комментарии к фотографии Соуза пояснил, что эта кнопка, к счастью, вызывает не начало войны, а президентского помощника.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ответ на слова Ким Чен Ына о том, что тот держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет, заявил, что у него тоже есть ядерная кнопка, но больше и мощнее чем у северокорейского лидера.