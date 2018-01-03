Саакашвили назвал виновных в убийстве украинской правозащитницы

Михаил Саакашвили заявил, что юрист и правозащитница Ирина Ноздровская многократно обращалась в полицию с заявлениями об угрозах в ее адрес, но полиция и генпрокуратура Украины бездействовали.

Об этом оппозиционный политик заявил в ходе своего выступления в Апелляционном суде Киева, которое транслировал телеканал NewsOnе.

«Вся прокуратура занимается одним Саакашвили, а когда молодая девушка, которую убили (Ирина Ноздровская), просила ее защитить, они плевать на нее хотели. Она писала заявление за заявлением, что ее хотят убить, но ни Луценко, ни Нацполиция, никто и пальцем не шевельнул, чтобы ее защитить. Ее кровь на их руках», - заявил Саакашвили.

Он добавил, что сотрудники полиции занимаются защитой коррупционеров и поиском врагов, а не работают на благо Украины.

Ранее сообщалось, что в одной из рек в Киевской области сотрудники украинской полиции обнаружили тело пропавшей правозащитницы Ирины Ноздровской. Отмечалось, что ее обнаружили с многочисленными травмами в области шеи.

Ирина лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил водитель Дмитрий Россошанский - племянник на тот момент председателя Вышгородского суда. Ей часто угрожали друзья и родственники убийцы.