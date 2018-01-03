ВСУ открыли огонь по Горловке из тяжелых орудий
Украинские войска днем 3 января открыли огонь из тяжелых орудий по западным районам Горловки.
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / flickr
ВСУ днем в среду подвергли обстрелу западные районы Горловки. Об этом сообщают каналы военных корреспондентов в социальных сетях.
«Западная Горловка под огнем украинских войск, используются 120-мм минометы», - говорится в сообщении Maurice Schleepen в Twitter.
Несмотря на объявленное новогоднее перемирие, ВСУ продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Донбасса.