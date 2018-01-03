Крокодилы загрызли туриста на юге Зимбабве

В результате нападения крокодилов, произошедшего в Национальном парке Матобо на юге Зимбабве, погиб мужчина, его знакомая получила серьезные ранения и находится в больнице.

По данным газеты Herald, инцидент произошел 31 декабря, когда отдыхающая пара и двое их друзей плавали на надувной лодке в водоеме парка.

«Джон Боуман и Розмари Митчелл подверглись нападению, когда они проплывали в кишащем крокодилами водоеме Мпопома в Национальном парке Матобо», - приводит издание слова представителя парка Тинаше Фараво.

Спикер отметил, что пострадавших срочно доставили в больницу, однако Джон Боуман «погиб до приезда». По словам представителя парка, пострадавшая женщина сейчас «находится в отделении интенсивной терапии в Булавайо».

Фараво добавил, что работники парка сообщили о случившемся полиции и еще раз обратились к туристам с призывом не приближаться к диким животным.

«Не важно, насколько они одомашнены, они могут быть опасны. И это очень печально, что они (туристы - ред.) использовали надувные лодки, которые не разрешены», - заявил представитель парка Матобо.

Отметим, что в материале издания не уточняется гражданство туристов.