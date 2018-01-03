10 человек погибли в ДТП в Югре

Десять человек, в том числе четыре ребенка погибли в результате крупного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили телеканалу «Звезда» в экстренных службах региона.

«В Октябрьском районе, 158 км. региональной автодороги Ханты-Мансийск - Нягань произошло столкновение двух автомобилей: "Мазда"-6», Renault Duster», - говорится в сообщении МЧС по региону.

На месте работают спасатели.