СБУ проверяет всех освобожденных по обмену из ЛНР и ДНР украинцев

Заместитель министра по вопросам «АТО» Украины Георгий Тука заявил в эфире телеканала «112 Украина», что все освобожденные в рамках обмена из плена украинцы проходят специальную проверку СБУ.

«Все абсолютно без исключения проходят специальную проверку в Службе безопасности Украины. Есть, это уже не тайна, и среди военнослужащих, и среди гражданских люди, к которым есть ряд вопросов у наших правоохранителей», - сказал Тука.

Он заявил, что не видит в этом «греха» - люди, по его словам, «должны отвечать, как и все остальные граждане перед законом Украины». Чиновник рассказал, что среди освобожденных есть дезертиры, а есть и те, кого подозревают в мошенничестве, «финансировании терроризма и передаче информации».

Обмен пленными по формуле «306 на 74», то есть «всех на всех», состоялся между ЛНР и ДНР с одной стороны, и Киевом с другой, 27 декабря.