В торговом центре Хасавюрта произошел крупный пожар: видео

В среду 3 января в Хасавюрте в торгово-развлекательном центре Family, расположенном на улице Победы, произошел крупный пожар.

На видеозаписи, снятой очевидцами и размещенной в социальной сети «ВКонтакте», видно, как из под крыши здания вырываются густые облака дыма.

В настоящий момент нет информации о погибших, или пострадавших в результате происшествия. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины возгорания.