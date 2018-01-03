Брюс Ли, Мэрилин Монро и Сергей Бодров: трагические смерти на съемках

Великий реформатор в области китайских боевых искусств, актер и «человек-легенда» Брюс Ли погиб во время съемок фильма «Игра смерти» в Гонконге. По официальным данным, во время съемочного процесса Брюс почувствовал недомогание и головную боль. Взяв время на перерыв, Ли ушел к себе в номер, где выпил таблетку от головной боли, и после этого скоропостижно скончался. Вскрытие показало, что актер погиб от отека мозга.

Однако смерть Ли до сих пор окутана множеством слухов и всевозможными теориями заговора, по одной из них, выдающегося человека могли попросту «убрать» за его успехи в единоборствах. Брюс действительно мог творить фантастические вещи, которым научился за годы тренировок. Так, Ли научился удерживать на вытянутой вперед руке гирю в 34 килограмма при своем весе в 59 кг в течении нескольких секунд, а также держать ноги «уголком» в упоре на руках более получаса.

В пользу теорий заговоров говорит и трагическая смерть его 28-летнего сына Брэндона Ли, который, также как и отец скончался на съемках фильма «Ворон». Значительную часть детства Брэндон провел в Гонконге, где учился кунг-фу у своего отца. Известно, что в пять лет он уже умел ходить на руках и доставал в прыжке до плеч родителя. Когда умер Брюс Ли, Брэндону было 8 лет, и мать увезла его из Гонконга. Как и отец, Ли-младший решил связать свою жизнь с кинематографом и снялся в нескольких фильмах, самым известным из которых стала мрачная, готическая картина «Ворон», снятая на тему чести и потустороннего возмездия.

В одной из финальных сцен фильма, где в героя Брэндона стреляют из пистолета, оказалось, что в пистолете осталась заглушка, которая попала в Ли при выстреле холостым патроном. В результате, она пробила живот и застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние. Спустя несколько часов актер скончался в больнице. Его похоронили рядом с отцом. «Ворона», как и последний фильм Брюса Ли «Игра смерти», доснимали с помощью дублеров и компьютерной графики.

Не менее странной выглядит и трагическая смерть настоящего «секс-символа» Голливуда 50-х, Мэрилин Монро. Известность ей принесли роли в таких фильмах как «Джентльмены предпочитают блондинок», «Ниагара» и «В джазе только девушки». В последние годы жизнь актрисы подверглась психологическим стрессам, «прессингу» и неврозам, которые, по всей видимости, и сыграли решающую роль в ее гибели. Так, съемки в своем последнем фильме «Что-то должно случиться» актриса не завершила, и ее тело было обнаружено в спальне дома в Брентвуде. По официальной версии следствия, Монро покончила с собой, отравившись барбитуратами.

Актер, ставший знаковым после роли Джокера в фильме «Темный рыцарь», Хит Леджер, к сожалению закончил свою жизнь так же как и Монро. Коллеги отзывались о нем, как о крайне талантливом, чувствительном и ярком человеке, который, по всей видимости, просто устал от свалившихся на него стрессов. В последние месяцы своей жизни Леджер был странным, отстраненным и часто рассуждал о вопросах бытия - коллеги и друзья конечно, опасались за его здоровье, но никто и подумать не мог, что все зайдет настолько далеко. Причиной этому душевному разладу возможно стало расставание со своей любимой девушкой, и известной актрисой Мишель Уильямс, с которой у актера родилась дочь. Отдав много душевных и физических сил для создания образа социопата-преступника Джокера в кинофильме «Темный рыцарь», Леджер оказался на грани истощения, и сам признавался в интервью, что спит всего по два часа, и то благодаря лекарствам. Однако трудоголик не смог взять перерыв и начал сниматься в картине «Воображариум доктора Парнаса», известного режиссера Терри Гиллиама. 22 января 2008 года Хит Леджер был обнаружен мертвым в своей нью-йоркской квартире. Официальная причина смерти: интоксикация, вызванная передозировкой болеутоляющих, транквилизаторов и снотворных. Роль за него доигрывали сразу три актера: Джуд Лоу, Джонни Депп и Колин Фарелл.

Настоящей неожиданностью для мира кино стала гибель Пола Уокера, известного по своим ролям в серии фильмов «Форсаж». Трагедия произошла тогда, когда Уокер снимался в очередной части «гоночного» боевика. 30 ноября 2013 года, Пол вместе со своим другом Роджером Родасом ехал на спорткаре, однако Роджер не справился с управлением, и машина на полной скорости влетела в деревья. От многочисленных травм водитель и пассажир скончались на месте. Создатели «Форсажа» досняли фильм, использовав дублеров и компьютерную графику.

Одной из самых загадочных и трагических гибелей звезд российского кино остается смерть Сергея Бодрова-младшего. Российский актер стал не только «голосом поколений», но и создал и воплотил на экране несколько органичных и впечатлительных образов, среди которых был и пленник в фильме «Война», и медведь в «Медвежьем поцелуе», и конечно, Данила Багров из фильмов «Брат» и «Брат-2», который сразу полюбился россиянам. Летом 2002 года Бодров уехал в Северную Осетию, чтобы начать съемки своего фильма «Связной». Однако съемочная группа без вести пропала в Кармадонском ущелье после схода громадного ледника Колка.