Кафе переполнены туристами, на дорогах роскошные авто: Владивосток поразил американского журналиста

В статье для журнала National interest, посвященной Северной Корее, автор Лайл Голдштейн обращает внимание на то, что Россия активно сотрудничает со своими восточноазиатскими соседями. И это видно по тому, как развивается расположенный за тысячи километров от Кремля «холодный регион» РФ – Приморье.

Голдштейн с удивлением отмечает, что Приморский край от санкций не страдает. Автор пишет, что «тихоокеанский мегаполис» в декабре полон китайских туристов, рестораны забиты до отказа, на дорогах роскошные автомобили. К северу от города виднеются строящиеся заводы, а в порту толпятся торговые суда, которые непрерывно «ходят туда-сюда».

Такая картина, считает автор, говорит не только о «развороте России на восток», но и о том, что ее соседи Южная Корея и особенно Япония не стали вводить жестких санкций против РФ. Автор вспоминает, что недавно Владимир Путин встречался с премьер-министром Японии Синдзо Абе и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, и замечает, что по всей видимости, значение этих контактов Западом было недооценено.