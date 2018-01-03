National Interest: ключ к разрешению кризиса на Корейском полуострове в руках Москвы

Несмотря на санкции, Россия «невероятным образом» становится главной опорой в решении корейского кризиса и ключом к поддержанию мира на Корейском полуострове, считает профессор военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдштейн. Его статью публикует журнал National Interest.

Уже давно, пишет автор, американские ответственные лица знакомятся с лучшими российскими экспертами по Северной Корее, поскольку именно они могут оказаться одними из немногих, кто способен заключить сделку и спасти тем самым планету от катастрофы.

В качестве одного из таких экспертов журналист приводит директора корейских программ Института экономики РАН Георгия Толорая, который много лет прожил в КНДР и имеет «хорошие контакты» как в Пхеньяне, так и в Вашингтоне.

Голдштейн приводит выдержки из статей российского эксперта, посвященных урегулированию кризиса на Корейском полуострове. В одной из них Толорая указывает на то, что пауза в испытаниях КНДР могла быть использована для переговорного процесса, а вместо этого северокорейцы получили новые санкции.

Эксперт отмечает, что в Вашингтоне возникла теория о том, что может быть нанесен удар по определенным целям в Северной Корее (например, по ракетным пусковым площадкам), после которого якобы не последует полномасштабного ответа со стороны Северной Кореи. Толорая считает это «очень опасным направлением мыслей».

Однако, по мнению российского эксперта, шанс на урегулирование есть, так как некоторая часть американской верхушки серьезно рассматривает российско-китайское предложение о «двойном замораживании», которое может стать формулой мира, и Москва должна наращивать работу на дипломатическом уровне, чтобы убедить северокорейцев и американцев «отойти от опасной линии».

Помощь России необходима, заключает Голдштейн, поскольку состояние дел на Корейском полуострове скатывается от «плохого к худшему» и грозит катастрофой.

По его мнению, если Россия в вопросе компромиссного соглашения сделает дипломатический рывок, это ослабит напряженность одновременно в Азии и в Европе, но, главное, считает журналист, такой «удар дипломатического мастера» способен обратить «вспять негативную спираль» в американо-российских отношениях.