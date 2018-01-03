Ученые определили самый привлекательный тип женщин

Ученые Аугсбургского университета в американском штате Миннесота в ходе масштабного исследования выявили, что мужчинам больше нравятся блондинки, нежели брюнетки.

Как сообщает Daily Mail, ученые показывали 110 мужчинам снимки повернутых к объективу спиной блондинок, брюнеток и шатенок. Выяснилось, что женщин со светлыми волосами большинство мужчин посчитали более привлекательными.

Также сообщается, что большинство представителей сильного пола признались, что для создания семьи скорее бы выбрали женщину с темными волосами и шатенок потому, как блондинок они считают легкомысленными.