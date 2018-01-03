Духовный лидер Ирана рассказал, кто стоит за протестами в стране

Массовые протесты в Иране организовали «враги страны», которые пытаются использовать любую возможность для того, чтобы навредить жителям Ирана. Такое мнение выразил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

По сообщению иранского агентства Mehr, Хаменеи добавил, что враги всеми средствами, включая оружие и деньги, «объединились, чтобы навредить государственной власти».

Ранее сообщалось, с 28 декабря в крупных городах Ирана проходят массовые протесты, вызванные повышением цен на продукты питания и ростом коррупции в стране. По последним данным, жертвами беспорядков, стали 20 человек. Более 450 протестующих были задержаны.