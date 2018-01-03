Опубликовано видео испытаний нового украинского ракетного комплекса «Гром-2»
«Гром-2» разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии 50-280 километров.
Видео: Промисловий Портал / Twitter
На Украине проведены испытания двигателя ракет нового оперативно-тактического комплекса «Гром-2». В Сети опубликованы кадры испытаний.
Как отмечает телеканал «112 Украина», ракетный комплекс готов к первым полевым испытаниям.
По данным канала, «Гром-2» разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии 50-280 километров. Отмечается, что при этом боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты, проектируется массой 480 килограммов.